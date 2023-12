Fast die Hälfte der Edelkastanien im Test ungenießbar

Beim Biss in eine heiße Maroni kann vielen der Appetit in der Vorweihnachtszeit gleich wieder vergehen: Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat 27 Proben der beliebten Nussfrucht in Wiener Supermärkten und Märkten eingekauft, zubereitet und verkostet. Dabei zeigte sich, dass fast jede zweite Edelkastanie ungenießbar war, wie der VKI am Mittwoch mitteilte. Das Ergebnis war unabhängig davon, ob die Maroni vorverpackt oder als lose Ware verkauft wurde.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Nicht jede Maroni ist noch genießbar