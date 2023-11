Feinstaub-Richtwerte 2022 an allen Messstellen überschritten

2022 sind bei allen Feinstaub-Messstellen in Österreich die Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation WHO überschritten worden sowie bei 75 Prozent der Stickstoffdioxid-Messstellen. Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Analyse vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf Basis von Umweltbundesamt-Daten. Laut Europäischer Umweltagentur verursachte die Luftverschmutzung zuletzt 4.500 vorzeitige Todesfälle in Österreich, betonte der VCÖ und forderte Maßnahmen im Verkehrsbereich.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL/BAR VCÖ: Beibehalten bzw. Einführen von niedrigeren Tempolimits wichtig