Ein 20 mal 20 Zentimeter großer Felsbrocken hat am Samstag in Mühlbachl in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) den Pkw eines 49-jährigen Italieners getroffen. Der Stein hatte sich kurz zuvor aus einem neben der Bundesstraße verlaufenden Hangs gelöst, berichtete die Polizei.

Das Auto wurde im vorderen Bereich beschädigt. Alle drei Insassen, der 49-jährige Italiener, seine Ehefrau und die gemeinsame Tochter, blieben unverletzt. Quelle: APA