Felsenpinguin-Küken im Tiergarten Schönbrunn geschlüpft

Im Wiener Tiergarten Schönbrunn sind in den vergangenen Wochen insgesamt sechs Felsenpinguin-Küken geschlüpft. Sehen kann man den Nachwuchs mittlerweile im "Kindergarten" des Polariums, teilte der Zoo am Donnerstag in einer Aussendung mit. Zweimal am Tag werden die Jungvögel mit Fisch gefüttert und ihr Gewicht wird laufend kontrolliert. Bis zu 20 kleine Heringe und Sprotten verdrückt jedes Küken pro Tag. Sie bringen schon rund eineinhalb Kilogramm auf die Waage.

SN/tiergarten schönbrunn/zupanc Insgesamt sechs Jungtiere in Gehege ohne Wasserzugang untergebracht