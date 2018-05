Felsenpinguinküken in Schönbrunn zu sehen

Bei den Felsenpinguinen im Tiergarten Schönbrunn in Wien sind seit Mitte April neun Küken geschlüpft. Besucher können sechs davon ab sofort in der "Kinderstube" im Polarium beobachten. Die drei Kleinsten der flauschigen, schwarz-weißen Federknäuel werden noch hinter den Kulissen umsorgt, teilte der Zoo am Donnerstag mit.

SN/APA (Tiergarten Schönbrunn)/DANI Schönbrunn äußerst erfolgreich bei der Aufzucht von Felsenpinguinen