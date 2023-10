Felsstürze: Gewisse Touren laut Tirols Bergführern tabu

Die extrem hohen Herbsttemperaturen setzen den Permafrostböden im Hochgebirge zu und lassen das Gestein labil werden. Das hat künftig auch Auswirkungen auf das Bergsteigen. "Die Bergwelt verändert sich in einer Geschwindigkeit, wie wir es nie zuvor gesehen haben", sagte Thomas Rabl, Präsident des Tiroler Bergsportführerverbands (TBSFV), am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Daher werden gewisse Routen nicht mehr begangen oder Alternativen gesucht.

BILD: SN/APA/LAND TIROL/UNBEKANNT Felsstürze stellen den Bergsport vor Herausforderungen