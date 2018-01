Felssturz in Tirol: Betroffene konnten in Häuser zurück

Nach dem gewaltigen Felssturz in Vals in Tirol am 24. Dezember hat nun auch die noch verbliebene Evakuierung zweier Häuser aufgehoben werden können. "Jetzt können auch die letzten Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Häuser zurückkehren", erklärte LH Günther Platter (ÖVP) am Donnerstag in einer Aussendung. Das Bundesheer hatte zuletzt 160 sogenannte Panzerigel als Steinschlagschutz aufgestellt.

SN/APA (Archiv)/ZEITUNGSFOTO.AT Der Felssturz verschüttete die Landesstraße bis zu zehn Meter hoch