Fenstersturz: Baby unbemerkt auf Fensterbrett geklettert

Der zehn Monate alte Bub, der am Donnerstag aus einem Fenster im vierten Stock einer Wohnung in der Hagengasse in Wien-Fünfhaus gestürzt und gestorben ist, dürfte nach ersten Ermittlungen der Polizei unbemerkt auf das Fensterbrett geklettert sein. Das Fenster stand wegen der Hitze offen, die Eltern schliefen im selben Raum.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Das Fenster stand wegen der Hitze offen