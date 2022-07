Fenstersturz in Wien: Mann wollte offenbar flüchten

Nach einem Fenstersturz in Wien hat ein dabei schwer verletzter 34-Jähriger seine ursprünglichen Angaben gegenüber der Polizei geändert. Am Mittwochabend sagte der Mann Rettungskräften, er sei gestoßen worden. Nun berichtete er von zwei Männern, die ihn in der Wohnung seiner Ex-Freundin bedroht hätten. Beim Fluchtversuch aus dem Fenster, sei er gestürzt. Der 34-Jährige zog sich dabei u.a. eine Schädelfraktur zu.

SN/APA (Webpic)/HEX Die Polizei ermittelt in dem Fall