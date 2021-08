Ferien- und Urlaubsreisen "Haupttreiber" für Corona

Knapp 40 Prozent aller Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich lassen sich mittlerweile auf Reisen zurückführen. Damit kommt es in Verbindung mit Ferien- und Urlaubsaufenthalten inzwischen zu mehr Ansteckungen als in Haushalten. Das geht aus der am Freitag aktualisierten epidemiologischen Covid-19-Abklärung der Agentur für Ernährungssicherheit und Gesundheit (AGES) hervor.

SN/APA/dpa/Daniel Reinhardt Reisen inzwischen Hauptinfektionsquelle für Corona