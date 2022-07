Ferienbeginn im Osten: Auf ins erste Stauwochenende

Die Österreicher sehnen einen Urlaub im Süden herbei, zahlreiche Baustellen tun ihr Übriges. Der eine oder andere Stau bahnt sich an.

"Endlich Ferien. Und auf in den Sommerurlaub", heißt es am Wochenende für die Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Beim Automobilclub ÖAMTC rechnet Verkehrsexperte Harald Lasser mit "einem Blitzstart in die Sommerferien". Waren in Vor-Corona-Zeiten die ersten Juli-Wochenenden auf den Straßen zumeist nicht so dramatisch, so ist heuer von Anfang an mit vielen Staus und zäh fließendem Verkehr zu rechnen. "Es wird ein heißer Sommer, nicht nur wegen der Temperaturen. Schon das kommende Wochenende wird ein Gradmesser", sagt Lasser.

...