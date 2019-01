Ferienbeginn mit jeder Menge Schnee

Meteorologen kündigen für den ersten Teil der Semesterferien ruhiges Winterwetter an. Doch was passiert, wenn all der Schnee schmilzt?

Wenn am kommenden Freitag nach Schulschluss in Wien und Niederösterreich die Semesterferien starten, dann muss all jenen, die sich in den Westen Österreichs zum Skifahren aufmachen, nicht bange sein: Es gibt Schnee in Hülle und Fülle. Der Rekordwert lag am Dienstag bei exakt 2,99 Metern und wurde auf der Rudolfshütte in 2317 Metern Seehöhe oberhalb von Uttendorf im Pinzgau gemessen. Die Gemeinde mit der höchsten Schneedecke war Hochfilzen in Tirol mit 1,98 Metern. Von Schröcken am Arlberg (1,80 Meter) über Achenkirch in Tirol (1,12 Meter) und Abtenau (1,00 Meter) bis Bad Aussee (1,20 Meter) und Lunz in Niederösterreich (85 Zentimeter) mangelt es nicht an der weißen Pracht.