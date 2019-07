Ferienstart in Österreich und Deutschland bringt viele Staus

Mit dem Start in die Sommerferien am kommenden Wochenende in den westlichen und südlichen Bundesländern sowie einigen deutschen Bundesländern ist mit regem Verkehr auf den Hauptverbindungen in Richtung Süden zu rechnen. Zusätzliche Verzögerungen werden aufgrund des Electric Love Festivals und des Iron Man erwartet, informierte der ÖAMTC in einer Aussendung am Mittwoch.

SN/APA/dpa/Daniel Karmann Die stauintensivsten Reisetage kommen noch