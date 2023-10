Festgenommene Bankomat-Sprenger sollen "Rammbock-Bande" sein

Bei drei in Niederösterreich festgenommenen Niederländern, die in der Nacht auf Freitag in Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf) einen Bankomaten gesprengt haben dürften, soll es sich um eine gesuchte "Rammbock-Bande" handeln. Das berichtete der "Kurier" am Samstag, die Landespolizeidirektion verwies auf APA-Anfrage auf eine in der kommenden Woche geplante Pressekonferenz. Die Männer sollen mit Autos in zwei Juweliergeschäfte gekracht und eingebrochen sein.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Die Niederländer stehen unter Verdacht, weitere Taten verübt zu haben