Festgenommener pocht nach Todesschuss in Wien auf Notwehr

Ein 34-Jähriger, der nach dem Tod eines 38-Jährigen durch eine Schusswunde in Wien-Simmering am vergangenen Sonntag festgenommen wurde, macht Notwehr geltend. Entsprechende Medienberichte bestätigte die Polizei am Dienstag. Die Lebensgefährtin des Opfers (26), über die am Montag eine vorläufige Festnahme verfügt worden war, wurde noch am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt, eine Anzeige wegen des Verdachts der Erpressung ist aufrecht.

BILD: SN/APA/DOMINIK MANDL Umfeld des Tatorts auf der Simmeringer Hauptstraße