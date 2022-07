Festnahme fast zehn Jahre nach Kirchenbränden in Amstetten

Fast zehn Jahre nach Brandstiftungen in drei Kirchen in Amstetten ist ein Mann festgenommen worden. Entsprechende Medienberichte bestätigte Leopold Bien, der Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Dienstag auf Anfrage. Der Verdächtige sei "gegen gelindere Mittel" wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Ein dringender Tatverdacht bestehe allerdings weiterhin.

SN/APA/PAUL PLUTSCH Verdächtiger gegen gelindere Mittel auf freiem Fuß