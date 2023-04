Festnahme nach Einbrüchen in Wien mit 600.000 Euro Schaden

Nach umfangreichen Ermittlungen ist bereits im März in Wien-Alsergrund ein Serieneinbrecher gefasst worden, der insgesamt rund 600.000 Euro Schaden verursacht hat. Dem 20-Jährigen werden mindestens 18 Einbrüche angelastet, die er seit vergangenen Dezember vorwiegend in Juwelier- und Schmuckgeschäfte bzw. Ateliers in den Bezirken Josefstadt und Neubau verübt hatte. Das teilte die Wiener Polizei am Sonntag mit. Der junge Mann sitzt bereits in Untersuchungshaft.

BILD: SN/APA/LPD WIEN/LPD WIEN 20-Jähriger in Untersuchungshaft