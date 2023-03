Festnahme nach Fund von 50 Kilo Drogen in Wien

50 Kilogramm Drogen, vor allem Amphetamin, sind vergangene Woche in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus sichergestellt worden. Ein mutmaßlicher Dealer wurde festgenommen. Das Amphetamin habe der 22-Jährige in der Wohnung in der Felberstraße selbst hergestellt, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Insgesamt wurden 43,3 Kilo Amphetamin, rund 2,3 Kilo Kokain und 4,4 Kilo Marihuana entdeckt.

BILD: SN/APA/LPD WIEN/UNBEKANNT 22-Jähriger stellte Amphetamin in eigener Wohnung selbst her