Festnahme nach Leichenfund in Wien-Floridsdorf

Die Polizei hat einen Mann in Wien festgenommen, der im Verdacht steht, seine Freundin getötet zu haben. Die 28-Jährige war am Dienstagabend tot in ihrer Wohnung in Floridsdorf gefunden worden. Sie wurde mit bloßen Händen erwürgt. Am Mittwochabend wurde der 37 Jahre alte Mann gefasst, berichtete die Exekutive am Donnerstag.

SN/APA (Privat)/PRIVAT Mordalarm nach Leichenfund in Wien-Floridsdorf