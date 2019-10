Festnahme nach Messerattacke in Gmunden

Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden ist noch am Mittwoch festgenommen worden, nachdem er seine 35-jährige Ex-Frau in der Früh auf offener Straße mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Darüber informierten Polizei und Staatsanwaltschaft Wels am Donnerstag. Der Mann ist in Haft. Hintergrund der Tat dürfte ein bereits jahrelang schwelender Streit zwischen Täter und Opfer gewesen sein.

SN/APA (Laumat.at/Lauber)/LAUMAT.AT Messerattacke auf offener Straße