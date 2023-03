Festnahme nach Messerstichen gegen Lenker in Wien

Vier Männer sind Samstagabend in Wien-Meidling in einen "Streit im Straßenverkehr" verwickelt gewesen, der sich in einen Raufhandel auswuchs und für einen der Beteiligten mit Messerstichen endete. Ein zufällig dazukommender WEGA-Polizist mit spezieller Ausbildung zur Versorgung Verletzter leistete ihm Erste Hilfe. Der 36-Jährige befindet sich außer Lebensgefahr in einem Spital, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Sonntag. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

