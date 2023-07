Festnahme nach Serie von Brandstiftungen im Burgenland

Nach einer Serie von zehn Brandstiftungen in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 31-Jährige sei am Samstag gegen Mitternacht beim Anzünden von Strohballen auf frischer Tat ertappt worden, teilte die Exekutive am Sonntag per Aussendung mit. Der Mann wurde zur Einvernahme auf die örtliche Polizeiinspektion gebracht. Nach sieben Bränden seit Freitag der Vorwoche war die Feuerwehr am Samstag erneut im Einsatz.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Die Polizei ermittelt gegen einen mutmaßlichen Brandstifter