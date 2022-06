Festnahmen nach Entdeckung von Frauenleiche in Wien

Polizisten haben am Sonntag in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf die Leiche einer jungen Frau vorgefunden. Erhebungen am Tatort deuten auf ein Tötungsdelikt hin. Zwei Verdächtige wurden festgenommen, berichtete die Polizei. Die Einvernahmen sollten bis in den späten Abend andauern, hieß es.

SN/christian Sprenger Symbolfoto.