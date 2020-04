Festverzicht wegen Corona schmerzt Feuerwehren und Musikvereine

Ohne Geld ka Musi: Feuerwehren oder Musikkapellen finanzieren sich zu einem guten Teil aus Veranstaltungserlösen. Die Corona-Beschränkungen reißen heuer ein Millionenloch ins Budget.

Auf ihr traditionelles Fest zu verzichten, fällt den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grafendorf schwer. "Beim Frühschoppen war es immer zum Bersten voll", schildert Kommandant Peter Domweber. Für den oststeirischen Ort wäre das Fest am 9. und 10. Mai nicht nur ein gesellschaftlicher Höhepunkt geworden. Mit dem Reinerlös sollte ein Beitrag zur Finanzierung des neuen Löschfahrzeugs geleistet werden. Der Kommandant sagt: "Wir werden unseren Beitrag jetzt aus der Mannschaftskasse finanzieren."

So wie in Grafendorf fallen wegen der Beschränkungen durch die Coronakrise heuer in ganz Österreich unzählige Feste von Feuerwehren, Musikkapellen, Brauchtums- und anderen -vereinen aus. Damit fehlen wichtige Einnahmen zur Finanzierung von Ausrüstung oder Bekleidung, mit denen die öffentliche Hand entlastet wird.

Für Feuerwehren ist prinzipiell eine Drittelfinanzierung vorgesehen: Je ein Drittel sollen das Land, die Gemeinde sowie die Wehren selbst beitragen. Für Oberösterreich rechnet Markus Voglhuber, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos, vor: "Vom Gesamtaufwand von rund 70 Millionen Euro pro Jahr tragen die Feuerwehren selbst durch Festveranstaltungen sowie Spenden und Haussammlungen 18 Millionen Euro bei."

Je kleiner und finanzschwächer die Gemeinde, desto wichtiger ist der Eigenbeitrag der Kameraden. Umso härter trifft beispielsweise die Feuerwehr Straß im Attergau die Absage ihres für Anfang Juli geplanten Festes: "Heuer wäre es eine dreitägige Veranstaltung mit Bezirkswettbewerb geworden", sagt Kommandant Roland Rauchenschwandtner. Als Konsequenz sei die Bestellung neuer Einsatzhelme um die Hälfte reduziert worden.

Auch Musikvereine finanzieren sich zu einem großen Teil über Einkünfte durch Feste und Konzerte. Erich Riegler, Präsident des österreichischen Blasmusikverbandes und Landesobmann in der Steiermark sagte: "Mit Anfang April hätte die Hauptsaison begonnen - Oster- und Frühjahrskonzerte wurden abgesagt, auch im Mai fallen viele andere Dinge aus."

Manche Vereine hätten versucht, Veranstaltungen in den Herbst zu verschieben, aber das sei mitunter nicht möglich, da Konzertsäle schon belegt seien: "Von meiner eigenen Kapelle weiß ich, dass drei Veranstaltungen ausfallen werden, die unsere Haupteinnahmequellen sind. Das zu kompensieren wird nicht einfach. Ehrenamtliche Vereine bilden meist keine großen Rücklagen, man plant immer für ein Jahr. Ich will nicht schreien, dass alles unmöglich ist, aber für den einen oder anderen stellt sich die Frage, wie das am Ende des Jahres bilanziert wird." Daher warte man schon gespannt auf die neuen Verordnungen, die für Dienstag angekündigt wurden und wie diese für Blasmusikvereine zu interpretieren seien. Es müsse auch geschaut werden, wie man langsam den Betrieb wieder hochfahren könne und beispielsweise in kleinen Gruppen wieder proben dürfe.

Der österreichische Blasmusikverband hat auch schon Kontakt zu Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) aufgenommen. Die 2164 Musikkapellen (150.000 aktive Mitglieder) müssten ihr Budget zu 75 bis 80 Prozent selbst erwirtschaften, der Rest sind Subventionen. Finanziert werden etwa der Ankauf von Instrumenten und Noten, der Erhalt der Trachten oder auch Proberäume.

Bei der Landjugend fallen neben dem Maibaumaufstellen unter anderem Veranstaltungen wie Pflüg- und Sensenmähwettbewerbe aus: "Alle Bundesentscheide für heuer sind abgesagt", erklärt Bundesgeschäftsführerin Rebecca Gutkas. Virtuelle Treffen ersetzen das gesellige Beisammensein: Die Landjugend setzt einen Schwerpunkt bei Online-Weiterbildungen.