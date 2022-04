Feuer in Tiroler Entsorgungsfirma ausgebrochen

Bei der Entsorgungsfirma Freudenthaler in Inzing in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) ist Samstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Ob und inwieweit die Industriehalle selbst in Flammen stand, war vorerst unklar. Es dürfte sich nach bisherigen Informationen aber um einen größeren Brand handeln, hieß es von der Leitstelle Tirol zur APA. Personen sollen laut Polizei nicht betroffen sein. Dichter Rauch war weithin sichtbar.

Die Bewohner des Ortes wurden deshalb gebeten, Fenster und Türen vorerst geschlossen zu halten. Dabei handle es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Es bestehe keine akute Gefahr für Anrainer und Bewohner, hieß es. Die Löscharbeiten waren im Gange, mehrere Feuerwehren im Einsatz.