Feuerwehr befreit Dreijährigen in Melk aus Lift

In Melk ist ein Dreijähriger von der Feuerwehr aus einem Lift befreit worden. Der Aufzug in einem Mehrparteienhaus war steckengeblieben, berichtete die Helfer auf ihrer Website über den Notfall. Das tapfere Kind sei unverletzt geblieben. Der Bub war laut FF Melk allein unterwegs, als der Aufzug am Montagabend stecken blieb. Die Helfer waren rasch zur Stelle, senkten den Lift ab und ließen den Dreijährigen aussteigen.

Nach dem ungewollten Abenteuer durfte das Kind noch Platz in einem Feuerwehrauto nehmen und bekam von den Einsatzkräften den sogenannten Trauma-Hasen geschenkt.