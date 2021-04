Feuerwehr bei Waldbrand in Mödling gefordert

Nahe Mödling ist am Donnerstagabend ein etwa ein Hektar großes Stück eines Föhrenwaldes in Brand geraten. Sieben Feuerwehren waren in den Nachtstunden mit rund 130 Mitgliedern im Einsatz. Unterstützt wurden sie durch die Flugpolizei, die mit zwei Hubschraubern an Ort und Stelle war. Kurz nach Mitternacht waren die Flammen nach Angaben der Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mödling unter Kontrolle, gefordert waren die Helfer jedoch auch am Freitag.

SN/APA (FFMOEDLING.AT)/UNBEKANNT Der Föhrenwald brannte im unwegsamen Gelände