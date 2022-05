Feuerwehr-Großeinsatz bei Brand auf Baustelle in NÖ

Auf einer Baustelle in Michelhausen (Bezirk Tulln) ist am Samstag ein Brand ausgebrochen. Acht Feuerwehren mit 120 Mitgliedern und 21 Fahrzeugen rückten gegen 4.00 Uhr aus. Betroffen war eine Baustelle im Wohnpark Pixendorf. Ein Kran drohte umzustürzen, 19 Bewohner von angrenzenden Mehrparteienhäusern wurden laut Aussendung des Bezirkskommandos aus Sicherheitsgründen evakuiert. Das Rote Kreuz stand mit 16 Helfern im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten am Vormittag an.

SN/APA/BFKDO TULLN/STEFAN OELLERER Ein Kran drohte durch den Brand umzustürzen