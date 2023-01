Feuerwehr-Großeinsatz bei Lagerhallen-Brand in NÖ

Die Feuerwehr ist am Freitag bei einem Lagerhallen-Brand in Michelhausen (Bezirk Tulln) im Großeinsatz gestanden. Eine schwarze Rauchwolke war kilometerweit zu sehen, berichtete Franz Resperger, Sprecher des Landeskommandos. Tausende Liter Öl dürften zu brennen begonnen haben. 15 Feuerwehren rückten mit rund 200 Mitgliedern und 40 Fahrzeugen aus. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Türen und Fenstern geschlossen zu halten. "Der Einsatz wird noch Stunden dauern", so Resperger.

SN/APA/NÖ LFKDO/MATTHIAS FISCHER / Brand einer Lagerhalle im Tullnerfeld