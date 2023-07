Feuerwehr-Großeinsatz bei Waldbrand in NÖ nahe Wien

Mehr als 160 Feuerwehrmitglieder sind am Sonntag bei einem Wald- und Flurbrand in Seyring, einem Teil von Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg), im Einsatz gestanden. Die Helfer wurden kurz vor 14.30 Uhr verständigt. Eine Fläche von 20 bis 25 Hektar stand laut dem Bezirkskommando in Brand. Teilweise seien bereits Gebäude von den Flammen bedroht gewesen, hieß es. Am späten Abend konnte schließlich "Brand Aus" gegeben werden.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Mehrere Hektar wurden beim Wald- und Flurbrand in Seyring zerstört