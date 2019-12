Feuerwehr löschte Brand in Einfamilienhaus in Salzburg

In einer Bastelwerkstatt in einem Einfamilienhaus im Salzburger Stadtteil Itzling ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Da beim Eintreffen der Feuerwehr aus den Fenstern des Gebäudes dichter Rauch austrat, konnten die Einsatzkräfte den Brandherd zunächst nur schwer lokalisieren. Ein Bewohner berichtete zudem von einer Gasflasche, die im Haus gelagert war.

SN/APA/LUKAS HUTER Trotz schwieriger Bedingungen wurde der Brand schnell gelöscht