Feuerwehr löschte Zimmerbrand im Krankenhaus Eisenstadt

In Eisenstadt hat die Feuerwehr Donnerstagabend zu einem Zimmerbrand im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder ausrücken müssen. Nach Angaben der Polizei war in einem Zimmer der psychiatrischen Abteilung eine Matratze in Brand geraten. Das Feuer war rasch gelöscht, ein Patient wurde wegen einer leichten Rauchgasvergiftung behandelt.

