Feuerwehr rettete im Burgenland Reh aus Swimming Pool

Die Feuerwehr hat am Montagabend in Steinbrunn im Bezirk Eisenstadt Umgebung ein Reh aus einem mit Wasser gefüllten Swimming Pool gerettet. Das Tier sei bei der Bergung schon relativ schwach gewesen und habe sich nicht mehr stark gewehrt, berichtete Zugskommandant Lukas Pavitsich am Dienstag. Da es nicht verletzt gewesen sei, habe man es nach der Rettung wieder in die Freiheit entlassen.

SN/APA (FF STEINBRUNN)/UNBEKANNT Das Reh war erschöpft und sehr schwach