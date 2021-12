Feuerwehr rettete Wellensittich in Wiener Neustadt

Ein entflohener Wellensittich hat am Samstagvormittag in Wiener Neustadt einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Vogel war seiner Besitzerin durch die offene Balkontüre entwischt und auf den Nachbarbalkon im fünften Stock geflogen. Da der Nachbar nicht zu Hause war, rief die Besitzerin die Feuerwehr. Mit einer Drehleiter stiegen zwei Feuerwehrleute in den fünften Stock und fingen den gelben Ausreißer wieder ein, berichtete die Feuerwehr Wiener Neustadt.

SN/APA/PRESSETEAM FFWRN.AT/PRESSETE Der Vogel entwischte durch die offene Balkontüre