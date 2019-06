Feuerwehr sucht nach Gasexplosion weiter nach Vermissten

Die Feuerwehr hat nach der Gasexplosion in einem Wohnhaus in der Preßgasse in Wien-Wieden die Suche nach Vermissten in der Nacht auf Donnerstag fortgesetzt. Man konzentriere sich nun auf die Suche im Inneren des Gebäudes, nachdem in mehreren vor dem Haus verschütteten Autos keine Personen gefunden wurden, teilte der Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, Christian Feiler, der APA auf Anfrage mit.

SN/APA/KEVIN HOFMANN Keine Personen in verschütteten Autos gefunden