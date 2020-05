Die Feuerwehr im steirischen St. Martin im Sulmtal (Bezirk Deutschlandsberg) hat am späten Samstagabend einen Pkw nach einem Verkehrsunfall aus einem Teich gezogen. Der Lenker war laut einer Aussendung mit seinem Auto von der regennassen Fahrbahn abgekommen und in dem Teich gelandet. Er befreite sich selbstständig aus dem sinkenden Fahrzeug. Die Feuerwehr barg den Pkw in rund zwei Stunden.

SN/APA (FF ST. ULRICH IM GREITH)/UN Der Lenker konnte sich selbst befreien