Heftige Windböen haben am Dienstag Feuerwehreinsätze in Niederösterreich ausgelöst. Franz Resperger vom Landeskommando berichtete am Vormittag auf Anfrage von etwa 50 an der Zahl, insbesondere in den Bezirken Amstetten und Melk. Vorerst waren 52 Feuerwehren mit etwa 650 Einsatzkräften ausgerückt.

SN/APA/LUKAS HUTER Die Feuerwehr rückte zahlreich aus