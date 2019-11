Feuerwehren in Niederösterreich mit zwei Brandeinsätzen

Zwei Brände haben am Freitagabend bzw. in der Nacht auf Samstag mehrere Feuerwehren in Niederösterreich gefordert. In Raach am Hochgebirge im Bezirk Neunkirchen war nach Angaben der Einsatzkräfte ein Wohnhaus in Flammen gestanden. In Maria Jeutendorf in der Marktgemeinde Böheimkirchen im Bezirk St. Pölten brannte ein Reitstall.

SN/APA (FEUERWEHR)/UNBEKANNT Reitstall in Böheimkirchen brannte