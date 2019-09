Feuerwehrleute befreiten eingeklemmtes Kind auf Spielplatz

Ein siebenjähriger Bub musste am Samstag aus seiner misslichen Lage auf einem Spielplatz in Villach Lind befreit werden. Der Volksschüler steckte mit seinem rechten Bein in dem Spalt einer Sitzgelegenheit fest. Mit technischem Aufwand gelang letztlich die Befreiungsaktion, teilte die Hauptfeuerwache Villach mit.

SN/apa (symbolbild) Die freiwilligen Helfer und ein Rettungsspreizer befreiten das Kind