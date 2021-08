Feuerwehrleute sind gefordert: Nach dem Einsatz geht es in die Arbeit

Dieser Sommer mit seinen vielen Unwettern fordert die Feuerwehrleute massiv. Erste Zahlen belegen das. So sind zum Beispiel in Oberösterreich seit 1. Mai 6320 Einsätze angefallen, im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 1890.

Wieder Gewitter, Starkregen, Hagel. Die schweren Unwetter, die am Montagabend über Österreich zogen, haben erneut schwere Schäden angerichtet, in Tirol, in Salzburg (siehe Lokalteil), in Oberösterreich, in Niederösterreich. Die Feuerwehren waren die ganze Nacht im Einsatz. Wie schon so oft in diesem Sommer, der die Einsatzkräfte deutlich über das normale Maß hinaus belastet. Andreas Rieger vom Bundesfeuerwehrverband macht das am Beispiel Oberösterreich fest: So habe es im Land ob der Enns dieses Jahr von 1. Mai bis 17. August 6320 ...