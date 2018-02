Feuerwehrmann in NÖ rückte zu Brand in eigener Wohnung aus

Ein Feuerwehrmann der Feuerwehr Klosterneuburg im Bezirk Tulln hat am Samstagnachmittag zu einem Zimmerbrand in seiner eigenen Wohnung ausrücken müssen. Nachbarn hatten dichten Rauch bemerkt und Alarm geschlagen. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich keine Personen in der Wohnung. "Brand aus" konnte bereits kurze Zeit später gegeben werden, teilten die Einsatzkräfte mit.

SN/APA/Webpic/hex Einsatz im Bezirk Tulln