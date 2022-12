Feuerwerke, Böller und Raketen: Zehn Millionen Euro werden zu Silvester in die Luft gepulvert

Österreichweit sind Feuerwerke, Böller und Raketen zu Silvester ohne Genehmigung verboten. Die Realität sieht anders aus.

Das Zollamt Österreich warnt vor dem Zünden illegal eingeführter Feuerwerkskörper in der Silvesternacht. Aus gutem Grund: Waren 2021 bei mobilen Kontrollen 954 Feuerwerkskörper bei der Einfuhr gefunden und beschlagnahmt worden, so waren es heuer bis Mitte Dezember schon fast doppelt so viele, nämlich 1720 Stück. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sagte zu dieser alarmierenden Entwicklung: "Setzen Sie nicht auf illegale Böller oder Raketen, die gefährlich für Sie oder andere Menschen sind."

Von 1215 der beschlagnahmten Feuerwerkskörper geht eine mittlere ...