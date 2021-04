Figuren der Wiener Ankeruhr tragen Corona-Maske

In Wien sind am Mittwoch einige der wohl ältesten Mitarbeiter der Stadt vor dem Coronavirus geschützt worden - zumindest symbolisch: Die Figuren der Ankeruhr am Hohen Markt trugen FFP2-Masken. Damit erinnerten anlässlich des "Tags der Gesundheit am Arbeitsplatz" die Helvetia Versicherung, die Eigentümerin der Uhr, die Stadt und der erste Bezirk an die Bedeutung der Schutzmaßnahme.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Selbst Österreichs Geschichte bleibt von Corona nicht verschont