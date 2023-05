Film löst neue Debatte aus: Soll Sexarbeit verboten werden?

Streit um die Prostitution: Eine Doku über das Leben von Frauen im Rotlichtmilieu heizt einen alten Konflikt neu an.

"Ich wurde gezwungen, Dinge zu tun, von denen ich nie geträumt hätte, sie zu tun", sagt Lola aus Nigeria. "Es wäre besser gewesen, in Nigeria zu bleiben, als diese Not in Europa zu erleben." Lola arbeitete als "Zwangsprostituierte" in Norwegen und Österreich, bevor sie mithilfe einer Ordensschwester ein neues Leben beginnen konnte. Jetzt ist sie als eine der Protagonistinnen in der Doku "Precious_LIEBEnsWERT" zu sehen. Dort berichten ehemalige bzw. aktive Sexarbeiterinnen über ihren Alltag, die "Gier" der Männer nach schneller ...