Filmreife Rettungsaktion an der Drau

Die Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle Kärnten rettete einen gekenterten Kajakfahrer aus der Drau. Der 65-Jährige war nach seinem Unglück mehrere Kilometer abwärts getrieben und bereits so stark unterkühlt. Bei dem Einsatz standen auch 30 Mann der Feuerwehr aus Steinfeld im Bezirk Spittal an der Drau am Ufer im Einsatz. Im Klinikum Klagenfurt kämpfen Ärzte und Pfleger um das Leben des Patienten.

"Mittels seltener Kufenbergung hat die Mannschaft des Polizeihubschraubers einem in der Drau gekenterten Kajakfahrer das Leben gerettet." Das teilte die Polizei Kärnten im sozialen Netzwerk Facebook über eine spektakuläre Bergung im Bezirk Spittal an der Drau am Mittwoch mit. Pilot Klaus Jäger ging bei der Ortschaft Fellbach in den Schwebeflug über dem Verunglückten und Flugretter Michael Bachlechner (beide im großen Bild) setzte sich auf eine Kufe des Hubschraubers (kl. Bild). Es gelang ihm, den Gekenterten an der Schwimmweste festzuhalten. So ...