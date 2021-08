Finale im Strache-Prozess

Am Wiener Landesgericht ist am Freitag die finale Runde im Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache eröffnet worden, dem Bestechlichkeit vorgeworfen wird. Deutlich mehr Journalisten - darunter auch eine Reihe ausländischer Medienvertreter - und Fotografen als an den vorangegangenen Verhandlungstagen fanden den Weg in den Großen Schwurgerichtssaal.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Ex-FPÖ-Chef Strache droht eine Haftstrafe im Fall eines Schuldspruchs.