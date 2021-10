Finale Vorbereitungen für Ausreisekontrollen im Bezirk Melk

Im Bezirk Melk sind am Freitag die finalen Vorbereitungen für die ab (dem morgigen) Samstag geltenden Corona-bedingten Ausreisekontrollen auf Hochtouren gelaufen. Die Überprüfung der geforderten 3G-Nachweise übernimmt einmal mehr die Polizei. Angekündigt wurden von Sprecher Raimund Schwaigerlehner "punktuelle Kontrollen an den Ausreisepunkten", gestraft wird gegebenenfalls nach Ende einer Übergangsfrist am Dienstag.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Strafen sind ab Dienstag möglich