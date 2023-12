"Financial Times": Wiener Christkindlmarkt einer der besten

Schön beleuchtete Holzhütten, Herzerlbaum und heißer Punsch: Der Wiener Christkindlmarkt lockt jedes Jahr viele Tausende Besucherinnen und Besucher an. Nun hat es der Markt vor dem Rathaus in das Ranking der weltweit besten Christkindlmärkte der Tageszeitung "Financial Times" geschafft. Der Markt punkte vor allem mit seinen jüngst gesetzten Bestrebungen in Richtung Nachhaltigkeit, dem Programm aus überwiegend biologischen Anbietern und Lokalkolorit, hieß es in dem Artikel.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Auszeichnung für den Christkindlmarkt vor dem Wiener Rathaus