Finanz ermittelte bis zuletzt gegen Holdhaus

Alle Strafverfahren gegen Leistungsdiagnostiker sind eingestellt. Dem Sportministerium droht am Arbeitsgericht ein finanzielles Desaster.

Er war anerkannter internationaler Experte für Leistungsdiagnostik von Spitzensportlern. Jahrzehntelang leitete Hans Holdhaus das Institut für medizinische und sportwissenschaftliche Beratung (IMSB Austria) in der Südstadt. 14 Tage vor Antritt seiner Pension sollte sich für den heute 77-Jährigen das Leben schlagartig ändern. Akkurat an seinem letzten Arbeitstag ließ der damals für den Sport zuständige Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) eine Strafanzeige gegen Hans Holdhaus und seinen gleichnamigen Sohn einbringen. Am gleichen Tag, dem 17. Mai 2019, wurde das Ibiza-Video veröffentlicht. Der Vorwurf ...