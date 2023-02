Finanzpolizei beantragte 18,5 Mill. Euro Strafen

Jahresbilanz mit rund 27.000 Kontrollen: Tausende Dienstnehmer waren falsch angemeldet.

Die Finanzpolizei führte im Jahr 2022 insgesamt 26.850 Kontrollen in Österreich durch. Dabei wurden von den etwa 450 Beamtinnen und Beamten exakt 51.436 Beschäftigte überprüft. Wie am Montag bei der Präsentation der Jahresbilanz erklärt wurde, flogen dadurch 11.087 illegal beschäftigte ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EU-Länder und Drittstaaten) auf. Weitere 4727 Beschäftigte waren durch ihre Arbeitgeber nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet. Insgesamt stellte die Finanzpolizei nach diesen Arbeitsmarktkontrollen Strafanträge über 18,5 Millionen Euro an die Behörden.

